Prende forma la ciclovia delle pianure | proseguono i lavori tra Udine e Campoformido

I lavori per la nuova ciclovia tra Udine e Campoformido continuano senza sosta. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale che collegherà le due località, con l’obiettivo di arricchire la rete di mobilità sostenibile del territorio. L’intervento è stato avviato dall’amministrazione comunale e interessa diverse aree lungo il tragitto. La realizzazione della ciclovia rappresenta un passo importante per migliorare i collegamenti tra i comuni coinvolti e favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

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Proseguono i lavori per il nuovo percorso ciclabile intercomunale Udine–Campoformido, avviato dal Comune di Udine e destinato a diventare un tassello strategico della mobilità sostenibile locale. L'opera rientra nella ciclovia regionale FVG 4, l'itinerario che a regime collegherà Sacile e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In bici sicuri tra Udine, Campoformido e Pasian: al via il cantiere della svoltaNon è solo una pista ciclabile, ma un’opera di alta ingegneria che punta a sanare una storica frattura infrastrutturale. Prende forma la ciclovia delle pianure che collegherà Sacile con Cividale x.com Pedalando tra natura e innovazione. La ciclovia del Tesino prende formaVerso la conclusione i lavori di realizzazione del primo stralcio della ciclovia del Tesino finanziata dalla Regione Marche. Progettazione e lavori per 300mila euro, iniziati circa due anni fa e che ... ilrestodelcarlino.it La Ciclovia dell’Arno prende forma in Casentino. Un sogno che diventa realtà. I cantieri corrono verso ArezzoOggi possiamo vedere chiaramente la ciclovia dell’Arno si avvia al suo completamento. Questa infrastruttura attesa e voluta sta avanzando rapidamente in Casentino con lavori intensi in questa estate ... lanazione.it