Porto Torres | via ai cantieri da 1 milione per le case popolari

A Porto Torres sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle abitazioni popolari in via Piemonte, con un investimento di un milione di euro destinato alla realizzazione di nuovi alloggi e interventi di manutenzione. Questi interventi tecnici prevedono miglioramenti nelle strutture degli edifici e nelle aree comuni, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e il comfort degli abitanti. Il piano RinnovArea, inoltre, riguarda anche altri quartieri popolari della città e si concentra su interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi urbani.

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? Punti chiave Quali interventi tecnici cambieranno la vita degli abitanti di via Piemonte?. Come influirà il piano RinnovArea sulla sicurezza dei quartieri popolari?. Chi gestirà concretamente i 300 milioni di euro destinati alla rigenerazione?. Perché questi cantieri sono considerati un test per tutta la regione?.? In Breve Interventi su via Piemonte e via Veneto per 1 milione di euro.. Piano regionale RinnovArea con risorse complessive di 300 milioni di euro.. Risanamento facciate, balconi, impianti idrici e coperture per gli edifici civici.. Modello operativo esteso anche al comune di Thiesi per la riqualificazione.. L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu ha inaugurato oggi a Porto Torres i primi cantieri del programma RinnovArea, puntando la riqualificazione su via Piemonte e via Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres: via ai cantieri da 1 milione per le case popolari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Deeper We Dig Into Atlantis! The Stranger It Gets! Here’s Why History For Sleep Sullo stesso argomento Olbia, via ai cantieri RinnovArea: 1,1 milioni per le case popolari? Domande chiave Quali vie di Olbia saranno le prime a vedere i cantieri? Come cambieranno gli alloggi popolari dopo gli interventi strutturali?... Fotovoltaico per le case popolari. Intervento da un milione di euroMeno inquinanti e più economiche in termini di gestione: in arrivo pannelli fotovoltaici e un intervento di risanamento energetico nelle case... Enosi: parco solare di Plenitude da 31 MW a Porto Torres interamente assegnato via Adopt a Panel: L'australiana Enosi ha riportato significativi sviluppi del programma Adopt a Panel di Plenitude in… dlvr.it/TSM82H #EnergiaSolare #Fotovoltaico #Transizion x.com RinnovArea, Piu A Porto Torres interventi importanti per dignità e sicurezzaPORTO TORRES (ITALPRESS) - Continuiamo ad aprire cantieri grazie ai fondi finanziati 14 mesi fa. A Porto Torres interventi importanti, cominciamo subito c ... italpress.com RinnovArea, riqualificazione delle case popolari a Porto TorresL’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu ha inaugurato a Porto Torres i primi cantieri in città all’interno del programma RinnovArea. sassarioggi.it Cocina Hermanos Torres reddit