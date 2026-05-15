Porto Torres | via ai cantieri da 1 milione per le case popolari

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Porto Torres sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle abitazioni popolari in via Piemonte, con un investimento di un milione di euro destinato alla realizzazione di nuovi alloggi e interventi di manutenzione. Questi interventi tecnici prevedono miglioramenti nelle strutture degli edifici e nelle aree comuni, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e il comfort degli abitanti. Il piano RinnovArea, inoltre, riguarda anche altri quartieri popolari della città e si concentra su interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi urbani.

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? Punti chiave Quali interventi tecnici cambieranno la vita degli abitanti di via Piemonte?. Come influirà il piano RinnovArea sulla sicurezza dei quartieri popolari?. Chi gestirà concretamente i 300 milioni di euro destinati alla rigenerazione?. Perché questi cantieri sono considerati un test per tutta la regione?.? In Breve Interventi su via Piemonte e via Veneto per 1 milione di euro.. Piano regionale RinnovArea con risorse complessive di 300 milioni di euro.. Risanamento facciate, balconi, impianti idrici e coperture per gli edifici civici.. Modello operativo esteso anche al comune di Thiesi per la riqualificazione.. L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu ha inaugurato oggi a Porto Torres i primi cantieri del programma RinnovArea, puntando la riqualificazione su via Piemonte e via Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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