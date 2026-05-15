Porto l’era Farioli tra titoli e mercato | Dobbiamo restare a stomaco vuoto

L’allenatore del Porto ha commentato la stagione appena conclusa, sottolineando i traguardi conseguiti e le sfide affrontate. Ha rivelato dettagli sulla chiamata di un tecnico di spicco, spiegando come questa abbia influenzato il percorso della squadra. Ha inoltre parlato del mercato, delle strategie adottate e degli obiettivi futuri. La sua analisi si concentra sui risultati ottenuti, senza entrare in giudizi personali o considerazioni speculative.

Lewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan, dalla Spagna sono sicuri: «Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!» Marilungo a SampNews24: «Lombardo e Invernizzi due persone straordinarie, ricordo il mio esordio da titolare con doppietta» Cardinale, tante parole ma pochi fatti? Cresce l’insoddisfazione dei tifosi del Milan: 10 domande per il numero uno di RedBird De Rossi in conferenza stampa in vista di Genoa Milan: «Ieri si è fermato Ostigard, Norton-Cuffy l’ho visto andare forte» Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 37ª giornata. Chi è stato scelto per Roma-Lazio ma non solo Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Conferência de Imprensa Francesco Farioli | Antevisão Aves x FC Porto | Liga Portugal 2025/26

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