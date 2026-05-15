Porto l’era Farioli tra titoli e mercato | Dobbiamo restare a stomaco vuoto

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Porto ha commentato la stagione appena conclusa, sottolineando i traguardi conseguiti e le sfide affrontate. Ha rivelato dettagli sulla chiamata di un tecnico di spicco, spiegando come questa abbia influenzato il percorso della squadra. Ha inoltre parlato del mercato, delle strategie adottate e degli obiettivi futuri. La sua analisi si concentra sui risultati ottenuti, senza entrare in giudizi personali o considerazioni speculative.

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