Porto e detenzione di arma da sparo un arresto | cosa hanno scoperto gli inquirenti durante le indagini

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione di rilievo che ha portato all’arresto di una persona accusata di aver portato e detenuto un’arma da sparo. L’azione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica e ha coinvolto la Polizia di Stato, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti a contestare i reati di porto e detenzione di arma da fuoco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui