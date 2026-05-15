Porto e detenzione di arma da sparo un arresto | cosa hanno scoperto gli inquirenti durante le indagini
Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione di rilievo che ha portato all’arresto di una persona accusata di aver portato e detenuto un’arma da sparo. L’azione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica e ha coinvolto la Polizia di Stato, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti a contestare i reati di porto e detenzione di arma da fuoco.
La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia- presso il Tribunale di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un soggetto gravemente indiziato dei reati di porto e detenzione di arma da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Operazione della Polizia di Stato a Melito di Napoli: due arresti, sequestrate armi e droga
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