Pontenure l' allarme mette in fuga i ladri

Nella notte, due persone sono entrate nella ditta di meccanica Ares situata lungo la tangenziale di Pontenure, ma il tentativo di furto non è andato a buon fine. L’allarme è scattato poco dopo l’una, facendo fuggire i malintenzionati prima che riuscissero a portare via qualcosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

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