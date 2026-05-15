Pontenure l' allarme mette in fuga i ladri
Nella notte, due persone sono entrate nella ditta di meccanica Ares situata lungo la tangenziale di Pontenure, ma il tentativo di furto non è andato a buon fine. L’allarme è scattato poco dopo l’una, facendo fuggire i malintenzionati prima che riuscissero a portare via qualcosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
Colpo fallito nella notte in un'azienda di Pontenure. I ladri, pare almeno due persone, intorno all'una sono penetrati nella ditta di meccanica Ares, lungo la tangenziale. In quel momento è però scattato il sistema di allarme e in breve sono arrivate sul posto le guardie di Metronotte. Nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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