Pompei vittima identificata a 2.000 anni dalla morte | era un medico e aveva con sé la cassetta degli attrezzi

A Pompei, a più di 2.000 anni dalla tragedia che ha sepolto la città sotto la cenere, è stata identificata una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La persona trovata aveva con sé una cassetta degli attrezzi, e gli studi recenti hanno rivelato che si trattava di un medico. Questa scoperta si inserisce tra le numerose analisi condotte sui resti umani rinvenuti negli scavi, offrendo nuove informazioni sulla provenienza e sulla vita di alcuni dei cittadini coinvolti nella catastrofe.

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A Pompei, a distanza di oltre sessant’anni dallo scavo dell’Orto dei Fuggiaschi, una nuova scoperta consente oggi di dare un’identità professionale a una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: era probabilmente un medico, colto dalla tragedia mentre tentava la fuga portando con sé alcuni strumenti del proprio mestiere. La svolta è arrivata dallo studio di un piccolo astuccio rimasto nascosto all’interno del gesso di un calco umano, rinvenuto durante le indagini dirette da Amedeo Maiuri nel 1961. In quell’area, allora occupata da un vigneto, furono individuati i calchi di quattordici persone sorprese dalla nube piroclastica nel disperato tentativo di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La cassetta degli attrezzi era un kit da scasso: 55enne finisce in manetteGirava sulla statale 45 bis con il necessario per svaligiare un'azienda, ma senza il documento più elementare: la patente di guida. La cassetta degli attrezzi era un kit da scasso: 55enne ricercato finisce in manetteGirava sulla statale 45 bis con il necessario per svaligiare un'azienda, ma senza il documento più elementare: la patente di guida. Orto dei Fuggiaschi, emerge l'identità di una vittima: era un medicoA Pompei, a distanza di oltre sessant'anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova scoperta consente oggi di dare un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 ... ansa.it Scavi di Pompei, identificata vittima all'Orto dei Fuggiaschi: era un medicoA Pompei, a distanza di oltre sessant’anni dallo scavo dell’Orto dei Fuggiaschi, una nuova scoperta consente oggi di dare un’identità professionale a una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 ... ilroma.net