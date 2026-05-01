La cassetta degli attrezzi era un kit da scasso | 55enne ricercato finisce in manette

Un uomo di 55 anni, ricercato, è stato arrestato dopo essere stato fermato sulla statale 45 bis. Durante il controllo, sono stati trovati strumenti da scasso all’interno della sua vettura, destinati a un possibile furto in un’azienda. Tuttavia, l’uomo non aveva con sé la patente di guida. La polizia ha proceduto all’arresto, sequestrando gli attrezzi trovati a bordo del veicolo.

Girava sulla statale 45 bis con il necessario per svaligiare un'azienda, ma senza il documento più elementare: la patente di guida. La corsa di una Ford Fiesta sospetta è finita giovedì mattina tra le mani dei Carabinieri di Verolanuova, trasformando un monitoraggio del territorio nell’esecuzione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

La cassetta degli attrezzi era un kit da scasso: 55enne finisce in manetteGirava sulla statale 45 bis con il necessario per svaligiare un'azienda, ma senza il documento più elementare: la patente di guida.

Quelle emozioni da costruire: "Cassetta degli attrezzi per la vita"Emozioni, ne esistono tante e di diverso tipo: a volte sono nitide e riusciamo meglio a comprenderle, altre ci appaiono sfumate, ed è proprio in...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Video - Conquiste del Lavoro; Da Bruxelles una cassetta degli attrezzi contro la crisi energetica; FORMAZIONE FABI A SIRACUSA, FOCUS SULLE RESPONSABILITÀ DEI BANCARI; DOP Economy, filiere a confronto: Confagricoltura Siena organizza evento il 4 maggio.

Cassetta degli attrezzi con 126 pezzi: prezzo super su Amazon (c'è anche un trapano avvitatore)La cassetta degli attrezzi DEKO è disponibile in offerta su Amazon con un prezzo ottimo: ha 126 pezzi e anche un trapano avvitatore. Per effettuare lavori in casa è necessario avere a disposizione gli ... quotidiano.net

La cassetta degli attrezzi che non può mancare in casa tua: oggi è anche in offerta su AmazonAcquista la cassetta degli attrezzi di GoYwato con ben 287 pezzi al suo interno; la trovi su Amazon a 51,29 euro. È perfetta per le riparazioni domestiche e il bricolage. La cassetta degli attrezzi di ... quotidiano.net

Vi siete mai chiesti come faccia il pane in cassetta a essere così perfetto, soffice e sempre uguale Siamo entrati nel cuore pulsante di una delle fabbriche di pane più grandi del mondo e quello che abbiamo visto è incredibile! Dalle cascate di farina monitorat - facebook.com facebook