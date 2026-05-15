I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni a Pisa con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo, sono stati trovati 480 euro in contanti e altre sostanze stupefacenti a casa. Sul monopattino dell’uomo è stata trovata della cocaina, che ha portato all’arresto immediato. La sostanza e i soldi sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato portato in caserma. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività di spaccio.

PISA – I Carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero di 39 anni, per detenzione e spaccio di sostanzestupefacenti. L’intervento è scattato in via Matteucci, dove la pattuglia ha intercettato l’uomo mentre transitava a bordo di un monopattino elettrico. L’atteggiamento sospetto del soggetto ha indotto gli operanti a eseguire un controllo immediato, che ha permesso di rinvenire una prima dose di cocaina del peso di 0,56 grammi. Il ritrovamento della sostanza ha spinto i Carabinieri a estendere le verifiche presso l’abitazione dell’uomo, dove la perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti iniziali. All’interno dell’appartamento sono stati infatti rinvenuti e sequestrati un ulteriore involucro contenente 4,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione digitale e diverso materiale idoneo al confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: cocaina sul monopattino. Arrestato. A casa aveva altra droga e 480 euro che sono stati sequestrati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Consegne di droga in monopattino, in casa cocaina e hashish: arrestato un 16enneNel corso della perquisizione i Carabinieri hanno trovato 70 involucri di cocaina, due panetti di hashish e 2mila euro in contanti Prosegue...

In monopattino con la cocaina, arrestato pusher di 39 anni a PisaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Fermato in monopattino con la cocaina, arrestato 39enne per spaccio a PisaI carabinieri hanno sequestrato droga, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 480 euro in contanti ... gonews.it