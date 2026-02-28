Consegne di droga in monopattino in casa cocaina e hashish | arrestato un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Lugo per aver consegnato droga in monopattino e trovato in possesso di cocaina e hashish all’interno della sua abitazione. L’operazione fa parte delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalle forze dell’ordine nella zona. L’indagine è ancora in corso per approfondire i dettagli dell’episodio.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno trovato 70 involucri di cocaina, due panetti di hashish e 2mila euro in contanti Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Lugo. Nel pomeriggio di giovedì, i militari della stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un sedicenne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito dopo un’attenta attività di monitoraggio del territorio, focalizzata sulle aree isolate del paese segnalate come possibili punti di incontro tra spacciatori e assuntori. L’attenzione dei militari si è concentrata su un’auto ferma in un parcheggio isolato nei pressi di un centro commerciale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Caivano, spaccio in strada e droga in casa: arrestato 60enne con hashish, cocaina e 7mila euroArresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha fermato un...

Catanzaro, delivery della droga: linguaggio in codice e consegne a domicilio smascherateUn linguaggio in codice, frasi apparentemente innocue e appuntamenti fissati con un semplice ok. Dietro conversazioni brevi e allusive si celava, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un siste ... strettoweb.com

Spaccio di droga post pandemia nel Reventino, sei indagati a Soveria MannelliSpaccio di droga post pandemia nel Reventino, sei indagati a Soveria Mannelli. Linguaggio criptico per le cessioni delle dosi ... quotidianodelsud.it

