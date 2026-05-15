A Roma, la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia. Il match, che si trovava sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore di Sinner, è stato sospeso e rinviato a domani, sabato 16 maggio. Al momento della sospensione, Sinner aveva un vantaggio di due giochi nel terzo set e si trovava in una fase avanzata del match.

La pioggia ferma la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match, interrotto sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per l’azzurro, è stato rinviato a domani, sabato 16 maggio. La decisione degli organizzatori Dopo circa un’ora e mezza di attesa dall’ultimo punto giocato, l’organizzazione ha deciso di sospendere definitivamente la partita. Le previsioni meteo non lasciavano margini per la ripresa e il gioco è stato quindi rinviato. Era stato lo stesso Sinner a chiedere alla giudice di sedia e al supervisor di fermare il match, a causa della scivolosità delle linee del campo centrale del Foro Italico, prima della copertura con i teloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Piove a Roma, Sinner rinvia... il colpo del ko: azzurro avanti 4-2 al terzo con Medvedev

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