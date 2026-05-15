Pioggia di droni sulla Russia | colpita una delle più grandi raffineria di petrolio dopo la strage dei bambini a Kiev

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’attacco con droni alle infrastrutture in Russia, una delle più grandi raffinerie di petrolio nella regione di Ryazan è stata colpita. La notizia arriva poco dopo l’attacco che ha causato vittime tra i bambini a Kiev. Un ufficiale delle forze ucraine ha confermato che i droni di Kiev hanno preso di mira l’impianto, senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’azione. La raffineria è ora sotto i riflettori di chi monitora le tensioni tra i due paesi.

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Robert Brovdi, comandante delle forze ucraine specializzate nell’uso dei droni, ha dichiarato che i velivoli senza pilota di Kiev hanno colpito una grande raffineria di petrolio a Ryazan. L’impianto era già stato preso di mira più volte: l’ultimo attacco confermato risaliva allo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Today.it

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