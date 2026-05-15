Pioggia di droni sulla Russia | colpita una delle più grandi raffineria di petrolio dopo la strage dei bambini a Kiev

Dopo l’attacco con droni alle infrastrutture in Russia, una delle più grandi raffinerie di petrolio nella regione di Ryazan è stata colpita. La notizia arriva poco dopo l’attacco che ha causato vittime tra i bambini a Kiev. Un ufficiale delle forze ucraine ha confermato che i droni di Kiev hanno preso di mira l’impianto, senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’azione. La raffineria è ora sotto i riflettori di chi monitora le tensioni tra i due paesi.

Robert Brovdi, comandante delle forze ucraine specializzate nell’uso dei droni, ha dichiarato che i velivoli senza pilota di Kiev hanno colpito una grande raffineria di petrolio a Ryazan. L’impianto era già stato preso di mira più volte: l’ultimo attacco confermato risaliva allo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What Is Happening! — Russians in Shock as Ukraine Strikes Deep

Sullo stesso argomento

Il Kuwait afferma che la raffineria di petrolio di Mina al-Ahmadi è stata colpita da droni iranianiVenerdì, droni iraniani hanno colpito la raffineria di petrolio di Mina al-Ahmadi in Kuwait, provocando incendi all’interno dell’impianto.

Leggi anche: Il Qatar: «Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari». Meloni: «Si torni al dialogo». Kiev invia esperti di droni | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"

I droni ucraini hanno colpito con successo una delle più grandi raffinerie russe, a Ryazan. I residenti parlano di una pioggia di petrolio. Lì venivano prodotti benzina, diesel, olio combustibile e prodotti petrolchimici. x.com

Ucraina, pioggia di droni e missili: Situazione disperata a KievUcraina sotto attacco. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio i russi hanno lanciato più di 670 droni di attacco e 56 missili contro l’Ucraina. Sono stati usati missili balistici, aerobalistici e da cro ... difesapopolo.it

Test del Sistema di Trasporto Droni (fase di atterraggio!) reddit

L'offensiva di Putin, pioggia di droni e missili fa strage a Kiev48 ore dopo la fine della tregua, ieri la Russia è tornata a colpire duramente l'Ucraina. Tanti morti e feriti nel raid, a Kherson colpito veicolo Onu ... rainews.it