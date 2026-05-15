Pierantonio internazionale La scuola post-sisma è diventata un modello

La scuola media di Pierantonio, ricostruita con moduli colorati dopo il sisma, è stata riconosciuta come esempio nazionale di gestione dell’emergenza. La struttura ha attirato l’attenzione della Protezione Civile Nazionale, che ha organizzato una visita di studio con una delegazione proveniente dal Kosovo. La scuola rappresenta un caso di successo nel settore della ricostruzione scolastica post calamità, diventando un modello di riferimento anche a livello internazionale.

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La scuola media di Pierantonio post sisma, con i suoi moduli colorati, è diventata un modello nazionale di gestione dell’emergenza e un esempio di riferimento di livello internazionale, tanto da essere scelta dalla Protezione Civile Nazionale per la visita di studio di una delegazione del Kosovo. Individuata dopo il terremoto del 2023 come esempio di "best practice", la struttura in questi giorni ha accolto un gruppo di ricercatori kosovari, impegnati in un percorso formativo dedicato alle strutture temporanee per la gestione delle emergenze. L’iniziativa rientra nell’attività "Overview of temporary structures in emergencies", organizzata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pierantonio internazionale. La scuola post-sisma è diventata un modello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SISMA 2016, A NORCIA INAUGURATO IL PALAZZO COMUNALE: SIMBOLO DI RINASCITA E MODELLO INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SISMICA- È stato inaugurato questa mattina a Norcia il Palazzo Comunale, restituito alla comunità al termine di un complesso intervento di restauro e... 9 chiese: sbloccati i fondi per la ricostruzione post-sismaUn incontro operativo si è svolto presso l’Arcidiocesi di Pesaro tra monsignor Sandro Salvucci e il senatore Guido Castelli, commissario...