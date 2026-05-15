Picchiato per il parcheggio in centro a Cumiana aggressori individuati | chi sono

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, un giovane di 20 anni, residente a Rivalta, è stato vittima di un'aggressione in pieno centro a Cumiana, in piazza Martiri III Aprile. L'episodio è avvenuto mentre il ragazzo trascorreva il tempo con alcuni amici. Quattro coetanei sono stati identificati come autori dell'aggressione, avvenuta per ragioni legate a un parcheggio nella zona. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno rintracciato i responsabili.

Un 20enne di Rivalta stava trascorrendo il pomeriggio con alcuni amici quando è stato aggredito da quattro coetanei per motivi legati a un parcheggio in centro a Cumiana, in piazza Martiri III Aprile, nel pomeriggio di sabato 2 maggio. Il gruppo ha inseguito e bloccato il giovane poi lo ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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