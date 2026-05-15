Picchiato a sangue in centro a Cumiana per il parcheggio aggressori individuati | chi sono
Un giovane di 20 anni è stato colpito con violenza a Cumiana nel pomeriggio di sabato 2 maggio. L'aggressione è avvenuta in piazza Martiri III Aprile, quando il ragazzo stava passando del tempo con alcuni amici. Quattro coetanei sono stati identificati come autori dell'attacco, avvenuto per motivi legati a un parcheggio nella zona. La vittima è stata trovata con segni di traumi sul volto e ferite, e sono in corso le procedure per ricostruire i dettagli dell'accaduto.
Un 20enne di Rivalta stava trascorrendo il pomeriggio con alcuni amici quando è stato aggredito da quattro coetanei per motivi legati a un parcheggio in centro a Cumiana, in piazza Martiri III Aprile, nel pomeriggio di sabato 2 maggio. Il gruppo ha inseguito e bloccato il giovane poi lo ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sullo stesso argomento
Picchiato a sangue nel parcheggio del supermercato: caccia agli aggressori mascheratiAd Avellino un uomo di 40 anni finisce in ospedale dopo essere stato aggredito da un gruppo di incappucciati nel parcheggio del Dodeca.
Leggi anche: Giovane picchiato a sangue mentre parcheggia l'auto in centro a Cumiana, in pieno pomeriggio. Comunità sotto shock, il sindaco: "Una brutalità senza senso"
Giovane picchiato a sangue mentre parcheggia l'auto in centro a Cumiana, in pieno pomeriggio. Comunità sotto shock, il sindaco: Una brutalità senza senso ift.tt/qb64tMO x.com
BUDDY e’ uno dei Pit Bull che ha il terrore della figura maschile . E’ stato picchiato a sangue con una mazza , l’ho tolto al suo aguzzino , l’ho portato in sicurezza ma lui adesso sta paralizzando . Avrà circa 6 anni , e avrà sicuramente la Leishmania che ha inta facebook
Ho classificato ogni episodio di Invincible in base a quanto male Mark è stato picchiato reddit
Giovane picchiato a sangue mentre parcheggia l'auto in centro a Cumiana, in pieno pomeriggio. Comunità sotto shock, il sindaco: Una brutalità senza sensoPieno pomeriggio di sabato, nel centro di Cumiana. Un giovane si trova alla guida della sua auto, è intento a parcheggiare non lontano dal punto acqua del paese, in piazza Martiri III Aprile. All'impr ... torinotoday.it
Giovane picchiato a sangue da coetanei dopo aver parcheggiato in centro a CumianaPestaggio senza apparente motivo, il parroco: Se non sappiamo difendere i buoni, presto ci rimarranno solo le lacrime e il sangue ... quotidianopiemontese.it