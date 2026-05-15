Picchiato a sangue in centro a Cumiana per il parcheggio aggressori individuati | chi sono

Da torinotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato colpito con violenza a Cumiana nel pomeriggio di sabato 2 maggio. L'aggressione è avvenuta in piazza Martiri III Aprile, quando il ragazzo stava passando del tempo con alcuni amici. Quattro coetanei sono stati identificati come autori dell'attacco, avvenuto per motivi legati a un parcheggio nella zona. La vittima è stata trovata con segni di traumi sul volto e ferite, e sono in corso le procedure per ricostruire i dettagli dell'accaduto.

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Un 20enne di Rivalta stava trascorrendo il pomeriggio con alcuni amici quando è stato aggredito da quattro coetanei per motivi legati a un parcheggio in centro a Cumiana, in piazza Martiri III Aprile, nel pomeriggio di sabato 2 maggio. Il gruppo ha inseguito e bloccato il giovane poi lo ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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