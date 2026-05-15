Picchiato a sangue in centro a Cumiana per il parcheggio aggressori individuati | chi sono

Un giovane di 20 anni è stato colpito con violenza a Cumiana nel pomeriggio di sabato 2 maggio. L'aggressione è avvenuta in piazza Martiri III Aprile, quando il ragazzo stava passando del tempo con alcuni amici. Quattro coetanei sono stati identificati come autori dell'attacco, avvenuto per motivi legati a un parcheggio nella zona. La vittima è stata trovata con segni di traumi sul volto e ferite, e sono in corso le procedure per ricostruire i dettagli dell'accaduto.

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