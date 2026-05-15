PETRIGNANO – : così la definisce Edo Romoli, già sindaco di Assisi e assessore regionale che evidenzia come la frazione, seconda per popolazione e rilevanza economica nel Comune di Assisi, continui a essere trascurata senza avere alcuna attenzione alla qualità della vita e ai bisogni dei residenti che a oggi sono circa 3.300. Nel mirino di Romoli lo stato di degrado e di pericolo del breve tratto di strada che collega piazza Luigi Masi al parcheggio lungo il fiume Chiascio utilizzato quotidianamente per recarsi nella chiesa parrocchiale e presso l’asilo nido ospitato nell’edificio di fronte. "La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Petrignano dimenticata e umiliata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Mi sono chiesta spesso il motivo dell’accanimento di Alfonso Signorini nei miei confronti ma non l’ho mai saputo. Al Gf umiliata umiliata solo perché avevo uno spacco ed ero una gran fi*a”: così Shaila GattaIl suo libro si chiama Fuori Onda, come ho trasformato le cadute in passi di danza e la prefazione l’ha scritta Enzo Iacchetti.

Petrignano va sulla Luna. L’umbra Fomap in prima linea nella missione Artemis IILa Fomap è tra i protagonisti della missione Artemis II, appena conclusa, una delle tappe più rilevanti nel percorso che porterà al ritorno dell’uomo...