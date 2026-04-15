La Fomap, azienda con sede in Petrignano, ha partecipato alla missione Artemis II, appena conclusa. Si tratta di una delle tappe principali nel progetto che mira a riportare l’uomo sulla Luna. La missione ha coinvolto diverse compagnie e enti, con la Fomap tra i protagonisti nel settore spaziale. Questa partecipazione rappresenta un passo importante nel percorso verso il ritorno sulla superficie lunare.

La Fomap è tra i protagonisti della missione Artemis II, appena conclusa, una delle tappe più rilevanti nel percorso che porterà al ritorno dell’uomo sulla Luna. L’azienda di Petrignano di Assisi, fondata nel 1982 dalla passione per la meccanica e dallo spirito imprenditoriale di Pietro Flavi, oggi alla terza generazione, è attiva nelle lavorazioni e costruzioni meccaniche avanzate anche per il settore aerospaziale, ha partecipato allo sviluppo dell’European Service Module (ESM), elemento fondamentale del veicolo MPCV Orion. Il modulo rappresenta il cuore funzionale della capsula: fornisce infatti propulsione, energia, acqua e ossigeno, rendendo possibile la sopravvivenza e l’operatività degli astronauti durante la missione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Petrignano va sulla Luna. L’umbra Fomap in prima linea nella missione Artemis II

Il ritorno dell'uomo sulla Luna: è partita la missione Artemis IIE’ partita la missione Artemis II, che segna il ritorno alla Luna a 54 anni dalla chiusura del programma Apollo .

Artemis II: missione compiuta. Astronauti a terra. Nasa: “Ora vogliamo restare sulla Luna”SAN DIEGO – La capsula Orion è ammarata nell’oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.