A Perugia, un uomo è stato arrestato dopo aver rubato 8.500 euro a due anziani, fingendosi il nipote. Secondo le indagini, il truffatore ha contattato le vittime telefonicamente, convincendole di essere il loro parente in difficoltà. L'arresto è stato possibile grazie a un dettaglio fornito da un tassista, che ha riconosciuto il sospettato mentre si allontanava dalla zona dell’episodio. La polizia ha intercettato il malvivente poco dopo e lo ha fermato.

? Punti chiave Come ha fatto il truffatore a convincere i due anziani?. Quale dettaglio del tassista ha permesso l'arresto del malvivente?. Come ha ottenuto il criminale i contatti privati dei pensionati?. Chi altro potrebbe essere stato bersaglio di questo schema familiare?.? In Breve Truffatore ha usato due identità diverse tra impiegato postale e nipote dei pensionati.. Un tassista sospettoso ha allertato la polizia permettendo il recupero degli 8.500 euro.. Il 34enne è stato condotto nel carcere di Capanne per truffa aggravata.. Le autorità indagano su possibili altri colpi simili avvenuti nella zona di Perugia.. A Perugia un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver sottratto 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, arrestato il finto nipote: rubati 8.500 euro a due anziani

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