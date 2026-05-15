Il direttore della CIA ha fatto una visita a sorpresa a L’Avana, incontrando alti funzionari cubani. L’evento si è svolto in un momento di notevole tensione tra i due Paesi, senza preavviso pubblico. Questa visita ha attirato l’attenzione per la sua natura improvvisa e per il contesto di dissenso tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai contenuti delle discussioni o alle motivazioni che hanno portato a questa visita inaspettata.

Il direttore della CIA John Ratcliffe ha incontrato giovedì a L’Avana alti funzionari cubani in una visita a sorpresa che si svolge in un clima di straordinaria tensione tra i due Paesi. “Oggi, il direttore Ratcliffe ha incontrato funzionari cubani, tra cui Raulito Rodríguez Castro, il ministro degli Interni Lazaro Álvarez Casas e il capo dei servizi segreti cubani all’Avana, per consegnare personalmente il messaggio del presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi seriamente su questioni economiche e di sicurezza, ma solo se Cuba apporterà cambiamenti fondamentali”, ha dichiarato un funzionario della CIA in un comunicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché la CIA è andata a Cuba, una visita a sorpresa a L’Avana in un clima di tensione

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