Perché i costi della metrotranvia Milano-Seregno sono schizzati alle stelle e che cosa fare per completare l' opera

I lavori della metrotranvia tra Milano e Seregno hanno subito un aumento significativo dei costi, con stime che indicano un incremento di circa 150 milioni di euro rispetto al preventivo iniziale. Questa situazione ha comportato difficoltà nel reperire i fondi necessari per completare l’opera, mentre i lavori in corso stanno causando disagi alla popolazione e alle attività della zona. Al momento, non è stata comunicata una data certa per il termine dei lavori, e la situazione rimane incerta.

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