Per lavarsi lì capito? GF Vip Alessandra Mussolini lo dice a tutti | la regia censura

Durante la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 15 maggio, è stata mostrata una scena in cui un concorrente chiede agli altri se desiderano lavarsi in un determinato luogo, pronunciando la frase “Per lavarsi lì, capito?”. La regia ha deciso di censurare questa battuta, che ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei partecipanti. La serata è stata caratterizzata da tensioni e strategie tra i concorrenti, con discussioni e confronti che hanno coinvolto più persone.

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Il Grande Fratello Vip si prepara a vivere una delle serate più decisive di questa edizione. Venerdì 15 maggio il reality torna in prima serata con una puntata destinata a lasciare il segno, tra tensioni crescenti e strategie sempre più evidenti. Al centro della scena c’è il televoto che decreterà il quarto finalista, un passaggio fondamentale verso la finalissima ormai alle porte. A guidare ancora una volta il racconto sarà Ilary Blasi, tornata al timone del programma dopo anni e protagonista di un’edizione che ha saputo riaccendere l’interesse del pubblico. In gioco restano due concorrenti molto diversi tra loro, ma accomunati da un percorso intenso: Raul Dumitras e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GF Vip, la regia censura lo scontro Elia-Mussolini: cosa è successo davvero in cucinaLa tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2026 ha raggiunto livelli critici. “Insieme nella doccia, li ho visti!”. GF Vip, Alessandra Mussolini sui due concorrenti: tutti impazzitiLa tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a salire a pochi passi dalla finale, e la puntata di martedì sera ha offerto uno dei momenti... Alessandra Mussolini: Mi sentivo sostituita, pensavo di non essere abbastanza per papà. Non sento più mia mamma, sta maleAlessandra Mussolini si racconta nella Casa del Grande Fratello Vip e mostra una parte molto intima della sua storia. Non la politica, non le polemiche, ma la famiglia. Il rapporto con il padre, le ... leggo.it Grande Fratello Vip, tensione alle stelle tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: Appena sveglia inizia a rompereScontro di prima mattina nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Infastidita dallo spostamento di una poltrona che si trovava nella sua stanza, Alessandra nasco ... msn.com