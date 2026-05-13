Il governo sta considerando di prolungare l’isopensione oltre il 2026, portandola a sette anni, rispetto ai quattro attuali. Questa misura, che permette ai lavoratori di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro, potrebbe vedere una proroga e un’estensione dei canali di uscita. La discussione riguarda la possibilità di modificare le scadenze e le modalità di accesso a questa formula di pensione. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Il governo sta valutando l’ampliamento della durata dell’isopensione a 7 anni, al momento garantita fino al 2026, oltre l’anno in corso. Inoltre è allo studio un intervento per ampliare le vie di uscita dal lavoro: l’ipotesi è consentire anche ai lavoratori rientranti nel sistema retributivo e misto (con contributi precedenti al 1996) di accedere alla pensione a 71 anni senza alcun vincolo di raggiungere una soglia minima di importo — opzione oggi riservata ai “contributivi puri” — se però rinunciano alle quote calcolate con il metodo retributivo. Sono due novità annunciate dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo a due interrogazioni alla Camera.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pensioni, allo studio proroga dell’isopensione dopo il 2026 e l’estensione dei canali di uscita

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Aumento pensioni 2026: quanto ti spetta davvero

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