Pensioni anticipate 2026 | + 2% nonostante i tagli su Opzione donna e Quota 103 quali le ragioni?

Nel primo trimestre del 2026, i dati INPS mostrano un incremento del 2% nelle uscite con pensione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo avviene nonostante alcuni tagli previsti su Opzione Donna e Quota 103. Le pensioni anticipate continuano a rappresentare una quota significativa delle uscite complessive, con numeri che indicano un trend di crescita anche in presenza di modifiche alle modalità di accesso. La situazione si presenta come un quadro in evoluzione, con numeri che riflettono le scelte dei pensionati e le politiche attuate.

Secondo i dati INPS del primo trimestre del 2026 vi é stato un aumento delle uscite con la pensione anticipata rispetto al trimestre 2025, dato che potrebbe sembrare paradossale condiderando che il Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2026 ha eliminato due misure che permettevamo l’uscita anticipata di lavoratori e soprattutto lavoratrici. Stiamo parlando di Opzione donna e Quota 103, ci si interroga dunque sulle possibili ragioni. Vediamo insieme i dettagli e le spiegazioni che sono già state avanzate. Pensioni anticipate 2026, in aumento rispetto al primo trimestre 2025, vediamoci chiaro. Così Si legge su Il Sole 24 Ore: “ Nonostante la stretta operata dalla legge di Bilancio 2026, crescono le uscite con la pensione anticipata con decorrenza tra gennaio e marzo 2026: in 55. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PENSIONI AUMENTI 2026 NUOVE TABELLE COMPLETE IMPORTI + TABELLA TUTTI I TIPI DI INVALIDITÀ

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pensioni 2026: come anticipare l’uscita senza Quota 103 e Opzione Donna

Leggi anche: Pensioni, le novità dalla legge di Bilancio 2026: proroga APE sociale, stop Opzione donna e Quota 103

Nonostante la cancellazione di Quota 103 e Opzione Donna, le pensioni anticipate sono aumentate nel 1° trimestre 2026: diritti cristallizzati, finestre mobili e timori di nuove strette hanno spinto molti a uscire prima. Analisi e dati INPS 2lnk.io/Kzaad x.com

Il maxi scivolo dell’isopensione scende a 4 anni, si studia l’estensione a 7Il governo prima inserisce la proroga nel decreto Primo maggio. Poi la toglie. La ministra Calderone: Valutiamo un intervento, anche per consentirlo ai post ... repubblica.it

Riforma pensioni 2026 | La preoccupazione che spinge all’anticipo (ultime notizie 13 maggio)Riforma pensioni 2026, sono aumentati gli ingressi in quiescenza anticipata, forse anche per timori sull’aumento dei requisiti ... ilsussidiario.net