Nella sua dichiarazione alla Camera dei Deputati, il presidente del Consiglio ha affrontato tre temi principali. Ha sottolineato la volontà di mantenere la stabilità del governo, affrontando le questioni legate alla posizione internazionale tra Unione Europea, Stati Uniti e Iran. Meloni ha inoltre annunciato alcune iniziative legislative senza entrare nel dettaglio, mantenendo un tono deciso e rassicurante. La discussione si inserisce in un clima di attenzione sulle prossime mosse politiche.

Sono tre i punti salienti del discorso di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati: garantire l’unità dell’Occidente (visto che Italia e Usa sono insieme da 80 anni), rafforzare i risultati ottenuti su lavoro, export e investimenti anche in chiave futura e sgomberare il campo dalle continue allusioni (anche personali) su una crisi di governo che semplicemente non c’è. Per l’opposizione spicca la richiesta di Conte: sì al gas russo. In sostanza Meloni parla di Italia e di interesse nazionale. Risposta delle opposizioni: Pd “toccherà a noi”, M5S “la manderemo a casa”. Nessuna fase due. Il governo va avanti, precisa il premier e lo sottolinea in una occasione che considera “importante” a seguito dell’esito referendario confermativo della riforma costituzionale sulla giustizia e in un contesto sempre più delicato a livello internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nessuna ripartenza, il governo è solido (tra Ue, Usa e Iran). Cosa ha detto Meloni in Aula

“La sinistra polemizza sull’Ice alle Olimpiadi ma chiede agli Usa di difendere l’Ue”. Cosa ha detto Giorgia MeloniRoma, 31 gennaio 2026 - "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si...

Cosa ha detto Meloni sul ruolo del governo in MpsIntervistata da Bloomberg, Giorgia Meloni ha spiegato che «il ruolo del governo» nel Monte dei Paschi di Siena «è terminato».

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Informativa di Meloni alla Camera Non c’è nessuna ripartenza da fare, il Governo non si è mai fermato. Non scapperemoIl governo c’è, è nel pieno delle sue funzioni ed è intenzionato a fare ancora meglio fino all’ultimo giorno del suo mandato, non scapperemo, non indietreggeremo e non faremo pagare ai cittadini ... italpress.com

Meloni alla Camera: al governo non serve un rimpasto. Guerra? Nessun pedaggio va pagato per Hormuz«Non voglio esimermi da una breve riflessione sull'Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un'Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande ... milanofinanza.it

Meloni: "La sconfitta mi riaccende. Nessun rimpasto, nessuna ripartenza. Le dimissioni convenivano, ma governeremo cinque anni" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/meloni-la-sconfitta-mi-riaccende-nessun-rimpasto-nessuna-ripartenza-le-dimissioni-conve - facebook.com facebook

Meloni alla Camera torna sulla disfatta del referendum: “Persa un’occasione storica”. E sul governo: “Nessun rimpasto e non serve una ripartenza” x.com