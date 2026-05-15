Paradisi fiscali in Europa all’Italia costati 10 miliardi nel 2024

Negli ultimi anni, diverse nazioni europee sono state coinvolte nel fenomeno dei paradisi fiscali, con significative perdite fiscali per il nostro Paese. Secondo stime ufficiali, nel 2024 l’Italia ha subito una perdita di circa 10 miliardi di euro a causa delle pratiche di elusione fiscale legate a queste giurisdizioni. Tra le aree più interessate figurano territori come Montecarlo, il Lussemburgo, l’Olanda, l’Irlanda, il Liechtenstein, e l’Isola di Man. Il tutto ha avuto inizio con la diffusione dei Panama Papers, uno scoppio di rivelazioni sui patrimoni nascosti

In principio furono i “Panama Papers”. Esattamente dieci anni fa, nel 2016, un consorzio di giornalisti investigativi scoperchiò quello che molti considerarono un vero vaso di Pandora. Analizzando 11,5 milioni di documenti confidenziali creati dalla Mossack Fonseca, uno studio legale panamense che forniva servizi a oltre 214mila società offshore, emerse un sistema di elusione ed evasione fiscale su larga scala utilizzato da multinazionali, grandi patrimoni, aziende e uomini politici nei cosiddetti paradisi fiscali. Uno scandalo globale che portò al centro del dibattito pubblico un nodo fondamentale: nell’epoca dell’austerità e dei bilanci statali quasi sempre in rosso, per molti il fisco nazionale semplicemente non esisteva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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