Nel tempo inquieto delle relazioni fragili e delle solitudini condivise, il teatro continua a raccontare con lucidità e ironia le crepe del nostro vivere quotidiano. Ed è proprio dentro questa umanità incerta, sospesa tra comicità e malinconia, che si colloca il nuovo appuntamento della stagione del Teatro CortéSe, dove venerdì e sabato 15 e 16 maggio alle ore 21 e domenica 17 maggio alle ore 18 arriva Paolo Caiazzo con “Boomer – Un papà sul sofà”. Nel teatro di Viale del Capricorno ai Colli Aminei, diretto da Anna Sciotti con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, prende forma una commedia dal ritmo vivace e dall’anima sorprendentemente amara, capace di trasformare il sorriso in riflessione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Paolo Caiazzo al Teatro CortéSe con Boomer – Un papà sul sofà

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