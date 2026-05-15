Nel 1948, si verificano eventi che vengono descritti come orrori nel contesto della Palestina. Un articolo apre con una frase che afferma come fosse necessario usare il terrore per cacciare gli arabi. Questa dichiarazione introduce un approfondimento sui fatti di quell’anno, segnato da violenze e spostamenti di popolazioni. Le fonti riportano testimonianze e fatti avvenuti durante quel periodo, evidenziando le azioni e le decisioni prese nelle fasi iniziali del conflitto.

“Era necessario il terrore per cacciare gli arabi”. Con queste parole si apre un lungo articolo pubblicato da Haaretz che analizza nuovi documenti relativi al 1948, l’anno della Nakba, quando centinaia di migliaia di palestinesi furono espulsi dalle loro case durante la nascita dello Stato di Israele. L’inchiesta è molto articolata e ricca di materiali d’archivio: impossibile sintetizzarne tutti i contenuti, per cui rimandiamo al testo integrale sugli orrori consumati allora, che la storia ha evitato di raccontare nella loro drammaticità. Lo stesso giornale, in un articolo successivo, fa però una precisazione importante: i palestinesi in realtà li hanno raccontati, eccome, e molto prima che questi documenti emergessero dagli archivi israeliani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Palestina: 1948, l’anno degli orrori

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