Perfino la protagonista della storia ha avuto qualche problema a capire pienamente cosa sia successo nel finale della serie che concluderà il tutto dopo otto stagioni Nel giorno in cui andrà in onda il finale di Outlander, che chiuderà la sua corsa dopo otto stagioni, la protagonista Caitríona Balfe ha concesso un'intervista in cui ha rivelato le sue sensazioni riguardo l'addio allo show. Non solo, ha discusso anche del finale della serie, ammettendo di non averlo compreso appieno dopo una sola visione. Ovviamente, non vi avventurate troppo nella lettura di questo articolo se non volete incappare in sulla conclusione. Cosa succede nel gran finale di Outlander 8 Nel finale della serie, il personaggio di Caitríona Balfe, Claire Fraser, attraversa una lunga traiettoria narrativa fatta di ruoli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Outlander 8, cosa succede a Claire e Jamie nel finale? La teoria di una star

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outlander (2014) - jamie and claire are attacked by the fire

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