Ospedale tutto pronto per l’arrivo di tre primari

Sono state avviate le procedure ufficiali per la selezione e la nomina di tre primari destinati a guidare altri reparti dell’ospedale locale. Le operazioni coinvolgono le fasi di pubblicazione dei bandi, la valutazione delle candidature e le eventuali interviste con i candidati. L’obiettivo è assicurare la copertura delle posizioni con professionisti qualificati, senza ancora essere annunciati i nomi dei professionisti coinvolti. La scelta dei nuovi primari dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.

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