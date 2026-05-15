Ospedale tutto pronto per l’arrivo di tre primari
Sono state avviate le procedure ufficiali per la selezione e la nomina di tre primari destinati a guidare altri reparti dell’ospedale locale. Le operazioni coinvolgono le fasi di pubblicazione dei bandi, la valutazione delle candidature e le eventuali interviste con i candidati. L’obiettivo è assicurare la copertura delle posizioni con professionisti qualificati, senza ancora essere annunciati i nomi dei professionisti coinvolti. La scelta dei nuovi primari dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.
Avviate le procedure formali per la ricerca e la nomina dei primari per tre reparti chiave della sanità del territorio. Si tratta di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Uoc ‘Medicina d’emergenza e urgenza’ di uno come direzione di struttura complessa Uoc ‘Nefrodialisi Senigallia’ e un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa uoc ‘Cardiologia Senigallia’. È atteso a giorni anche il bando per il distretto ed entro luglio è prevista l’assunzione di due Dirigenti Medici Radiologi. "Un grande risultato raggiunto – spiega Umberto Solazzi, presidente del Tribunale del Malato – siamo finalmente riusciti ad ottenere le nomine da tempo attese e anche importanti incrementi nei vari reparti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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