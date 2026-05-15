Orme nel Tempo | Colosseo e Bioparco uniti

Il progetto “Orme nel Tempo” unisce il Parco archeologico del Colosseo e il Bioparco di Roma attraverso la creazione di percorsi educativi condivisi. Questa iniziativa coinvolge entrambe le istituzioni pubbliche e mira a offrire ai visitatori un’esperienza che combina elementi storici e naturalistici. I percorsi sono stati pensati per favorire l’apprendimento attraverso attività che collegano il patrimonio archeologico con il mondo animale. La collaborazione tra i due enti si svolge con il supporto di risorse e competenze di entrambe le parti.

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Cosa: Il progetto “Orme nel Tempo”, una collaborazione istituzionale tra Parco archeologico del Colosseo e Bioparco di Roma per creare percorsi educativi integrati.. Dove e Quando: Roma (Colosseo, Foro Romano, Palatino e Bioparco), con pacchetti di visita disponibili su prenotazione a partire da maggio 2026.. Perché: Per unire la straordinaria eredità storico-archeologica della Capitale ai grandi temi contemporanei della sostenibilità, riflettendo sull’evoluzione del rapporto tra esseri umani e animali.. La Città Eterna si prepara a offrire un’esperienza immersiva e senza precedenti, capace di unire le radici profonde dell’antichità romana con le sfide contemporanee della conservazione naturale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Orme nel Tempo: Colosseo e Bioparco uniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Un viaggio nel futuro. Sulle orme dei robot nel cuore di Oversonic La Sonata nel ‘900: echi musicali al BioparcoCosa: Il concerto cameristico La Sonata nel ‘900, eseguito dal Duo Résonance con musiche di Bernstein, Poulenc, Guastavino, Arnold e Biancamano.