Arezzo si prepara a guardare avanti puntando sui giovani, con un occhio speciale alle nuove generazioni che portano il nome della città nel cuore. La discussione non riguarda solamente il calcio, ma anche il ruolo dei ragazzi nel ricostruire un rapporto autentico con lo sport. La volontà di rilancio passa attraverso l’impegno di chi ha radici profonde e desidera vedere la propria città tornare a vivere momenti di passione calcistica. L’obiettivo è creare un legame duraturo tra giovani e tradizione sportiva locale.

AREZZO – Qui non si parla solo di pallone. Qui si parla di futuro amaranto, di ragazzi cresciuti col Cavallino nel cuore e di una città che vuole tornare a respirare calcio vero. La collaborazione tra S.S. Arezzo e Arezzo Football Academy è una notizia che il popolo amaranto aspettava da anni: finalmente si comincia a ragionare da grande squadra. Dalla stagione 20262027 partirà un progetto condiviso che punta a creare una filiera tutta aretina, dai bambini fino alla prima squadra. Un’unione costruita per dare continuità tecnica, identità e senso di appartenenza. Perché dopo la promozione in Serie B il messaggio è chiaro: non basta salire, bisogna restarci. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ora fate largo: l’Arezzo si costruisce il futuro coi figli della città

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