Operazione Squabble | il folle raid nei cieli di Parigi occupata
Durante un'operazione denominata Squabble, un raid aereo si è svolto nei cieli sopra la periferia di Parigi. L'intervento, che ha coinvolto più velivoli, ha provocato l'interruzione di alcune attività civili e ha attirato l'attenzione delle autorità locali. Le forze di sicurezza hanno comunicato che l'operazione è stata condotta per motivi di sicurezza, senza che si siano verificati feriti o danni significativi. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti tra i residenti e gli esperti di sicurezza.
“ Con l'audacia si può intraprendere tutto”, soleva ripetere Napoleone Bonaparte, che dopo aver vinto la battaglia di Austerlitz, promise ai suoi che sarebbero tornati alle loro case passando “sotto archi di trionfo”, prest’ordinando la costruzione del famoso Arco di Trionfo, monumento da porre al culmine della Via dei Campi Elisi di Parigi, per onorare in eterno le vittorie dai soldati di Francia; e solo quel genere di audacia poteva spingere due piloti inglesi a intraprendere, nella calda estate del 1942, il folle volo previsto dall’operazione Squabble: un “bisticcio” da lanciare sul cuore della Francia occupata dai nazisti. A bordo di un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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