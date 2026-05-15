Operazione Squabble | il folle raid nei cieli di Parigi occupata

Durante un'operazione denominata Squabble, un raid aereo si è svolto nei cieli sopra la periferia di Parigi. L'intervento, che ha coinvolto più velivoli, ha provocato l'interruzione di alcune attività civili e ha attirato l'attenzione delle autorità locali. Le forze di sicurezza hanno comunicato che l'operazione è stata condotta per motivi di sicurezza, senza che si siano verificati feriti o danni significativi. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti tra i residenti e gli esperti di sicurezza.

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