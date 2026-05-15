Omicidio Coatti condannati i 5 responsabili | chi sono i killer e quanto devono scontare
Cinque persone sono state condannate per l’omicidio di Alessandro Coatti, il biologo ferrarese ucciso in Colombia tra il 5 e il 6 aprile 2025. La notizia arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dei responsabili, i cui nomi e ruoli non sono stati resi pubblici. Coatti e la sua famiglia avevano già ricevuto un risarcimento e ora si conoscono le pene che dovranno scontare i condannati. La vicenda ha suscitato molta attenzione in Italia e all’estero.
Alessandro Coatti, e la sua famiglia, hanno già ricevuto giustizia. Il biologo ferrarese era stato barbaramente ucciso in Colombia la notte tra il 5 e il 6 aprile del 2025. Ora, la Procura generale di Santa Marta, città del paese Sudamericano, ha comunicato che cinque persone accusate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Omicidio Coatti, condannati i 5 responsabili: chi sono i killer (e i complici) del delitto x.com
Tg3. . Un gesto violento e vigliacco, che ha avuto come bersaglio un migrante regolare che aveva diritto di stare in Italia, un bracciante che alle 5 del mattino stava andando a lavorare nei campi. Così gli inquirenti di #Taranto hanno descritto l'omicidio di Bakar - Facebook facebook
Colombia, condannati cinque responsabili dell'omicidio di Alessandro CoattiGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it
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