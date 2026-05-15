Omicidio Coatti condannati i 5 responsabili | chi sono i killer e quanto devono scontare

Cinque persone sono state condannate per l’omicidio di Alessandro Coatti, il biologo ferrarese ucciso in Colombia tra il 5 e il 6 aprile 2025. La notizia arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dei responsabili, i cui nomi e ruoli non sono stati resi pubblici. Coatti e la sua famiglia avevano già ricevuto un risarcimento e ora si conoscono le pene che dovranno scontare i condannati. La vicenda ha suscitato molta attenzione in Italia e all’estero.

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