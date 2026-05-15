Oggi suona l' ultimo rintocco della solitudine di Giancarlo Signor
Oggi si tiene il funerale di Giancarlo Signor, un uomo di 65 anni che è stato trovato senza vita nella sua casa lo scorso martedì. L’amministrazione comunale di Peschiera del Garda ha deciso di occuparsi delle esequie, che rappresentano l’ultimo atto di assistenza per una persona che si trovava in condizioni di povertà. La cerimonia si svolgerà alla presenza di poche persone, senza la partecipazione di familiari o amici stretti.
Oggi, 15 maggio, l'amministrazione comunale di Peschiera del Garda si farà carico del funerale di povertà del 65enne Giancarlo Signor, trovato senza vita nella sua abitazione martedì scorso. Sarà dunque garantita una degna sepoltura a un cittadino apparentemente dimenticato.Il ritrovamento del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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