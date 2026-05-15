Oggi 15 maggio Sant’Isidoro | il famoso miracolo della moltiplicazione del grano

Oggi, 15 maggio, si celebra la memoria di Sant’Isidoro, conosciuto come il Santo dei campi. La giornata ricorda il suo famoso miracolo della moltiplicazione del grano, un episodio che ha segnato la sua vita e la tradizione religiosa. Sant’Isidoro, insieme alla moglie Maria, è considerato un esempio di fede e dedizione nell’attività agricola. La sua figura rappresenta un simbolo di speranza e di impegno quotidiano, legato alla fatica, alla fede e all’amore coniugale.

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