Oggi 15 maggio Sant’Isidoro | il famoso miracolo della moltiplicazione del grano
Oggi, 15 maggio, si celebra la memoria di Sant’Isidoro, conosciuto come il Santo dei campi. La giornata ricorda il suo famoso miracolo della moltiplicazione del grano, un episodio che ha segnato la sua vita e la tradizione religiosa. Sant’Isidoro, insieme alla moglie Maria, è considerato un esempio di fede e dedizione nell’attività agricola. La sua figura rappresenta un simbolo di speranza e di impegno quotidiano, legato alla fatica, alla fede e all’amore coniugale.
Conosciuto come il Santo dei campi, Isidoro l’Agricoltore, insieme alla moglie Maria, ci insegna ancora oggi il segreto per santificare la quotidianità tra fatica, fede e amore coniugale. Invocato come il patrono dei contadini e per i buoni raccolti, Sant’Isidoro nacque a Madrid da una famiglia di agricoltori intorno al 1082. Il Martirologio Romano lo ricorda insieme alla moglie, la beata Maria de la Cabeza sottolineando che “attese con impegno alle fatiche dei campi, cogliendo con pazienza la ricompensa celeste più ancora dei frutti terreni, e fu vero modello di contadino cristiano“. Analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, ma aveva molta dimestichezza con le cose di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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15 maggio: Sant' ISIDORO . x.com
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