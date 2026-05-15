Sant’Isidoro l’Agricoltore 15 maggio | il contadino santo tra preghiera e lavoro

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio, in occasione del Venerdì della VI Settimana di Pasqua, la Chiesa celebra la memoria di Sant’Isidoro l’Agricoltore. Nato tra l’XI e il XII secolo a Madrid, è ricordato come un contadino che univa l’attività lavorativa nei campi alla preghiera. La sua figura è associata alla vita rurale e al rapporto con la terra, e questa data viene dedicata alla memoria di chi si dedicava con umiltà alla cura dei campi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel Venerdì della VI Settimana di Pasqua, la Chiesa ricorda il 15 maggio la memoria di Sant’Isidoro l’Agricoltore, umile lavoratore dei campi vissuto a Madrid tra XI e XII secolo. La sua figura è divenuta riferimento per quanti coniugano preghiera e lavoro, riconoscendo in Dio il fondamento della vita quotidiana. Nato a Madrid intorno al 1070-1080, Isidoro crebbe in una famiglia povera e fin da giovane lavorò la terra. Partecipava alla Messa quotidiana e coltivava una profonda vita di preghiera. Rifugiatosi a Torrelaguna durante le vicende belliche, sposò Maria Toribia (venerata come Maria de la Cabeza ), con la quale condivise un’esistenza segnata da sobrietà e carità verso i poveri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sant8217isidoro l8217agricoltore 15 maggio il contadino santo tra preghiera e lavoro
© Quotidiano.net - Sant’Isidoro l’Agricoltore (15 maggio): il contadino santo tra preghiera e lavoro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sant' Isidoro l'agricoltore - Storia - maggio 15

Video Sant' Isidoro l'agricoltore - Storia - maggio 15

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Santo del giorno 4 aprile: Sant’Isidoro di Siviglia, vescovo e dottore della Chiesa

Farnese: tra fede a Sant’Isidoro e memoria per i caduti dell’Arma? Cosa scoprirai Chi erano i due carabinieri caduti nello scontro con Prima Linea? Come si intrecciano la devozione agricola e la memoria dei...

sant isidoro sant isidoro l agricoltoreSan Gavino Monreale si prepara alla Festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltoriSan Gavino Monreale si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare e religiosa locale con la Festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Un evento che unisce fe ... sangavinomonreale.net

sant isidoro sant isidoro l agricoltoreSenorbì, la festa di Sant’Isidoro resiste al maltempoComunità in processione tra fede e tradizione agricola ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web