Sant’Isidoro l’Agricoltore 15 maggio | il contadino santo tra preghiera e lavoro
Il 15 maggio, in occasione del Venerdì della VI Settimana di Pasqua, la Chiesa celebra la memoria di Sant’Isidoro l’Agricoltore. Nato tra l’XI e il XII secolo a Madrid, è ricordato come un contadino che univa l’attività lavorativa nei campi alla preghiera. La sua figura è associata alla vita rurale e al rapporto con la terra, e questa data viene dedicata alla memoria di chi si dedicava con umiltà alla cura dei campi.
Nel Venerdì della VI Settimana di Pasqua, la Chiesa ricorda il 15 maggio la memoria di Sant’Isidoro l’Agricoltore, umile lavoratore dei campi vissuto a Madrid tra XI e XII secolo. La sua figura è divenuta riferimento per quanti coniugano preghiera e lavoro, riconoscendo in Dio il fondamento della vita quotidiana. Nato a Madrid intorno al 1070-1080, Isidoro crebbe in una famiglia povera e fin da giovane lavorò la terra. Partecipava alla Messa quotidiana e coltivava una profonda vita di preghiera. Rifugiatosi a Torrelaguna durante le vicende belliche, sposò Maria Toribia (venerata come Maria de la Cabeza ), con la quale condivise un’esistenza segnata da sobrietà e carità verso i poveri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sant' Isidoro l'agricoltore - Storia - maggio 15
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