Nuovo ospedale ok agli esiti della ricerca del partner privato | Cmb Carpi alla guida della cordata

L’Azienda Usl di Piacenza ha approvato ufficialmente la fase 2 del progetto per la costruzione di un nuovo ospedale nella città, confermando gli esiti della selezione del partner privato. La delibera riguarda la procedura avviata per individuare un promotore attraverso un partenariato pubblico-privato. La cordata guidata dal gruppo di costruzioni si occuperà della progettazione e della realizzazione dell’opera. La decisione si basa sui risultati ottenuti durante la ricerca del soggetto con cui collaborare.

L’Azienda Usl di Piacenza ha adottato la delibera relativa alla fase 2 del percorso per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, con l’approvazione degli esiti della procedura per la ricerca del promotore nell’ambito del partenariato pubblico privato. Lo comunica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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