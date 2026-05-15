Nuovo amore per Matilda De Angelis | beccata proprio con lui!

Recentemente, una attrice italiana è stata fotografata in compagnia di un uomo sconosciuto durante un evento pubblico. Le immagini mostrano i due vicini e intenti a scambiarsi sguardi e parole, senza nascondersi. La stessa attrice, nota per la sua carriera cinematografica, ha interrotto pubblicamente la sua relazione precedente con un altro uomo alcune settimane fa. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’attrice o dei diretti interessati riguardo a questa nuova frequentazione.

Un volto emergente del cinema sembra aver conquistato il cuore della riservatissima Matilda, segnando un addio definitivo a De Santis Matilda De Angelis e Enrico Borello sono i protagonisti della nuova pagina sentimentale che accende il gossip italiano: l’attrice avrebbe chiuso la relazione con Alessandro De Santis e oggi al suo fianco ci sarebbe il collega romano, fotografato con lei in atteggiamenti che lasciano poco spazio ai dubbi. La notizia corre veloce perché arriva senza annunci, senza parole e senza quel rituale social che ormai accompagna quasi ogni storia d’amore tra volti noti. A parlare, questa volta, sono solo le immagini, e tanto basta per raccontare un cambiamento che da settimane sembrava già nell’aria. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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