Recentemente, sono state scattate fotografie di attori noti mentre si trovavano insieme in un luogo pubblico. Tra loro, uno dei due è noto per aver partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi. Le immagini mostrano una conversazione tra i due, senza altri dettagli disponibili al momento. La notizia riguarda il loro rapporto e la presenza di una nuova relazione tra colleghi nel mondo dello spettacolo.

Sembra proprio che la vita diMatilda De Angelisstia andando a fuoco e fiamme nell’ultimo periodo. Infatti solo una settimana fa aveva vinto ilDavid di Donatellocome miglior attrice non protagonista per il film “Fuori”di Martone e oggi c’è un altra news ma questa volta quella coinvolta non è la vita professionale ma quella sentimentale. E’ il settimanaleDiva e Donnaad aver appena pubblicato alcunefoto di Matilda in compagnia di una nuova fiamma. Ecco di chi si tratta. “Guardate che bacio!”scrive il magazine Diva e Donna sotto uno scatto che raffiguraMatilda De Angelis mentre si scambia delle tenerezze con l’attore Enrico Borello.“Dove lo...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Matilda De Angelis ha un nuovo amore: ecco chi è

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Temi più discussi: Matilda De Angelis, il discorso ai David di Donatello 2026; David di Donatello, Riondino: Giuli si è smentito dopo solo un anno: Matilda De Angelis ha creato polemiche come Germano; #Goodhairday: Matilda De Angelis, vincente a partire dalla chioma; Matilda De Angelis, lo sfogo amaro ai David: Ci accorgiamo dei grandi artisti solo quando sono morti.

Matilda De Angelis non ne sbaglia una in fatto di chioma, e non solo. L'attrice, che ha ricevuto il David di Donatello come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, ha incantato con un faux bob spettacolare sul red carpet di Cinecittà Solo una x.com

Ma quanto è bella Matilda De Angeils reddit

Matilda De Angelis ha un nuovo amore? Il bacio paparazzato al collega Enrico Borello fa pensare di sìE' finita con Alessandro De Santis del duo musicale Santi Francesi a cui era legata dal 2022? Matilda De Angelis ha un nuovo amore? Diva e Donna ha pochi dubbi. Il settimanale in copertina pubblica la ... gossip.it

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