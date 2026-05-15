Nuova applicazione mobile per i cittadini di Selvazzano
Due cittadini di Selvazzano hanno lanciato una nuova applicazione mobile chiamata “Selvazzano”, disponibile gratuitamente su Android e Apple. L’app può essere scaricata dai rispettivi store online e si rivolge ai cittadini del paese. È stata ideata da Luca Ferrarese e Nicola Berti, che hanno deciso di creare uno strumento digitale destinato alla comunità locale. L’app rappresenta un’ulteriore possibilità per i residenti di accedere a servizi e informazioni direttamente dal proprio telefono.
Da un’iniziativa di due cittadini, Luca Ferrarese e Nicola Berti, nasce l’app “Selvazzano”, scaricabile gratuitamente sia sugli smartphone Android che su quelli Apple dai relativi store. L’applicazione, in continuo sviluppo ed aggiornamento, contiene diverse funzioni, quali ad esempio l’elenco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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