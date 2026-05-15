Nuova applicazione mobile per i cittadini di Selvazzano

Due cittadini di Selvazzano hanno lanciato una nuova applicazione mobile chiamata “Selvazzano”, disponibile gratuitamente su Android e Apple. L’app può essere scaricata dai rispettivi store online e si rivolge ai cittadini del paese. È stata ideata da Luca Ferrarese e Nicola Berti, che hanno deciso di creare uno strumento digitale destinato alla comunità locale. L’app rappresenta un’ulteriore possibilità per i residenti di accedere a servizi e informazioni direttamente dal proprio telefono.

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