A Benevento è stato aperto un nuovo archivio contenente 137 sentenze relative alla nullità matrimoniale. L’iniziativa permette di consultare decisioni giudiziarie che riguardano casi di annullamento di matrimoni, offrendo uno sguardo dettagliato sulle pronunce emesse negli ultimi anni. La raccolta si focalizza sui processi giudiziari che coinvolgono questioni legate al diritto matrimoniale e alle sue eventuali invalidità, senza entrare in analisi o interpretazioni.

? Punti chiave Come influenzano il digitale e il relativismo i processi di nullità?. Quali nuove sfide sociali emergono dalle 137 sentenze inedite?. Perché la trasparenza delle sentenze deve allinearsi alla Rota Romana?. Come cambierà la giustizia ecclesiastica dopo la riforma del 2015?.? In Breve Presentazione volume 19 maggio ore 16:30 presso Università Giustino Fortunato di Benevento. Autori Raffaele Santoro e Paolo Palumbo includono 98 sentenze di primo grado. Archivio contiene 16 sentenze d'appello e 19 decisioni del processus brevior. Analisi applica obiettivi di celerità fissati dalla riforma del 2015. Il prossimo 19 maggio alle ore 16:30, l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato di Benevento ospiterà la presentazione del volume Giurisprudenza matrimoniale canonica, opera firmata dai docenti Raffaele Santoro e Paolo Palumbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nullità matrimoniale: a Benevento il nuovo archivio di 137 sentenze

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