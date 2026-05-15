Non solo tailleur | 5 look eleganti per il giorno della laurea
Il giorno della laurea rappresenta un momento unico e memorabile per molti. Per questa occasione, si cercano look che uniscano eleganza e praticità. Oltre al classico tailleur, ci sono diverse opzioni di abbigliamento che possono essere scelte, come vestiti lunghi, completi con pantaloni eleganti, o abiti midi con dettagli raffinati. La scelta dell’outfit dipende dal gusto personale e dal tipo di cerimonia, ma l’obiettivo è sempre sentirsi a proprio agio e presentarsi con stile.
Tra i giorni che si ricordano per sempre, quello della laurea occupa un posto speciale. E, come ogni momento importante, porta con sé una domanda inevitabile: come vestirsi per la discussione di laurea? Il completo tailleur resta una certezza anche nel 2026, elegante e formale, ma non può essere l’unica risposta possibile. La moda oggi offre alternative più personali, fresche e altrettanto raffinate, capaci di raccontare qualcosa di sé senza tradire il contesto formale. Dalla gonna midi al completo spezzato, fino a silhouette più contemporanee, ecco cinque look alternativi per farsi notare con stile. E meritare la lode anche nell’eleganza. Il tailleur, ma con bermuda. 🔗 Leggi su Amica.it
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