Un audio appena diffuso riporta le parole di un chirurgo coinvolto in un intervento di trapianto di cuore su un bambino, dichiarando di non aver avuto scelta. La registrazione sarà analizzata dalla Procura come parte delle indagini sul caso. La vicenda riguarda il procedimento chirurgico eseguito sul piccolo, che ha suscitato molte domande sulle decisioni prese durante l’intervento. La registrazione potrebbe avere un ruolo chiave nelle verifiche in corso.

Una registrazione destinata a diventare un elemento centrale nelle verifiche della Procura riporta al centro dell’attenzione il caso del trapianto di cuore eseguito al piccolo Domenico Caliendo. Un audio acquisito dagli inquirenti di Napoli contiene le dichiarazioni del cardiochirurgo Guido Oppido, chiamato a ricostruire le fasi dell’intervento e a chiarire la sequenza delle decisioni prese in sala operatoria durante una procedura complessa e finita sotto esame. Le parole del medico emergono in un contesto delicato, segnato da un’indagine e da un audit ministeriale che hanno acceso i riflettori sull’operato dell’équipe sanitaria dell’ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ho avuto scelta, ok?!”. Domenico Caliendo, il chirurgo confessa tutto: è tremendo

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Non ho avuto scelta, ok?!. Domenico Caliendo, il chirurgo confessa tutto: è tremendoUna registrazione destinata a diventare un elemento centrale nelle verifiche della Procura riporta al centro dell’attenzione il caso del trapianto di cuore ... thesocialpost.it