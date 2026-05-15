Il nodo Bolkestein torna al centro del dibattito nel settore turistico, con un rappresentante che ha sottolineato come il comparto balneare sia particolarmente esposto alle conseguenze di eventuali cambiamenti normativi. In una dichiarazione recente, si è evidenziato come il rischio di impatti sulla continuità delle attività sia reale e non possa essere ignorato. L'attenzione si concentra sulla necessità di affrontare con serietà le implicazioni di questa direttiva europea, che potrebbe influenzare in modo significativo il futuro delle imprese legate al turismo costiero.

"Il rischio per il futuro del nostro sistema turistico legato alla Bolkestein è concreto e non può più essere sottovalutato o affrontato con superficialità". Queste le parole del candidato sindaco sostenuto da ’Cervia Più’ e ’Cervia Byzantina’ Enea Puntiroli. "Per anni la politica nazionale e locale – riprende – ha fatto finta di non vedere il problema oppure ha preferito rinviare, minimizzare o evitare il confronto vero con operatori e cittadini. Oggi invece leggiamo nero su bianco che il percorso amministrativo sta entrando nella fase operativa e che i bandi per le concessioni demaniali rappresentano ormai uno scenario reale e imminente. Non stiamo parlando soltanto delle concessioni dei bagnini, stiamo parlando del futuro economico, turistico e sociale di Cervia e di tutto il suo territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodo Bolkestein, Puntiroli: "Il nostro motore è balneare"

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