Niente streaming dei consigli comunali ad Anacapri è un caso | si muove anche la Prefettura

La questione dei consigli comunali di Anacapri non trasmessi in streaming ha attirato l’attenzione anche della Prefettura di Napoli, che ha avviato un approfondimento sulla vicenda. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative per verificare la regolarità delle modalità di registrazione e diffusione delle riunioni pubbliche nel Comune. Per ora, non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali azioni o richieste ufficiali rivolte all’amministrazione locale.

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