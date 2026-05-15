Niente streaming dei consigli comunali ad Anacapri è un caso | si muove anche la Prefettura
La questione dei consigli comunali di Anacapri non trasmessi in streaming ha attirato l’attenzione anche della Prefettura di Napoli, che ha avviato un approfondimento sulla vicenda. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative per verificare la regolarità delle modalità di registrazione e diffusione delle riunioni pubbliche nel Comune. Per ora, non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali azioni o richieste ufficiali rivolte all’amministrazione locale.
Anche la Prefettura di Napoli si muove sulla vicenda dei consigli comunali non trasmessi in streaming ad Anacapri. Dopo mesi di richieste e segnalazioni dell’attivista per i diritti dei disabili Christian Durso, e dopo l’intervento del senatore Orfeo Mazzella, arriva ora una risposta ufficiale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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