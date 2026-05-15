Nice | al via la stagione dei 34enni L' 8 maggio la regina delle notti romane

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il NICE Roma, noto come l’arena estiva più iconica della capitale, ha annunciato l’apertura della stagione 2026, prevista per l’8 maggio. La manifestazione segna l’inizio della tradizionale stagione dei 34enni, un evento che ogni anno richiama numerosi appassionati di musica e vita notturna. La regina delle notti romane si prepara così a riaccogliere il pubblico con una serie di appuntamenti che si svolgeranno nell’area all’aperto. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente dal club.

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La leggenda del clubbing all'aperto si rinnova. Il NICE Roma, l'arena estiva più iconica della Capitale, annuncia ufficialmente l'inaugurazione della stagione 2026. Venerdì 8 maggio segnerà l'inizio di un capitolo speciale: il trentaquattresimo anno di una storia fatta di musica, stile e aggregazione sotto le stelle. Un palinsesto trasversale: dal Trap al Revival Per il 2026, il NICE conferma la sua natura poliedrica, capace di unire generazioni diverse attraverso una direzione artistica d'eccellenza con artisti del calibro di SHIVA, Gue Pequeno,Samurai Jay, VillaBanks ed altri SUPERTOP che sono in fase di contrattualizzazione. La programmazione settimanale sarà un viaggio ritmico senza precedenti: Generazione Z: Riflettori puntati sulle tendenze contemporanee con ospiti d'eccezione del panorama Pop e Trap nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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