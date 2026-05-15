Neymar non è diventato cittadino italiano l'equivoco dopo una foto con la fidanzata Bruna Biancardi
Neymar non ha acquisito la cittadinanza italiana, nonostante una foto condivisa con la fidanzata Bruna Biancardi abbia generato confusione. La compagna del calciatore e la loro figlia, invece, sono cittadine italiane. La notizia si riferisce alla differenza tra lo status di Neymar e quello delle altre persone del suo nucleo familiare. La questione riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana e le relative procedure legali.
Neymar non ha ottenuto la cittadinanza italiana che invece ha avuto la sua compagna Bruna Biancardi, e sua figlia. L'equivoco nato dopo una foto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
NEYMAR, il PRINCIPE MAI DIVENTATO RE || PARTE II
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