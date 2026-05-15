Nasconde l' hashish nei vasi ornamentali di un locale denunciato

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalla polizia di Perugia per aver nascosto dell'hashish nei vasi ornamentali di un locale commerciale. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato la sostanza all’interno di alcuni vasi e, successivamente, hanno eseguito una perquisizione che ha portato al sequestro della droga. La denuncia è stata emessa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

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Nasconde l'hashish nei vasi ornamentali di un esercizio commerciale.La polizia di Perugia ha denunciato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività è partita a seguito di una segnalazione riguardante una presunta attività di spaccio all'interno dio un noto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nasconde 15 grammi di hashish nei pantaloni: denunciato marocchino 34enne a ComoLa polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con... Nasconde l'hashish nei vasi ornamentali di un locale, denunciatoNasconde l'hashish nei vasi ornamentali di un esercizio commerciale. La polizia di Perugia ha denunciato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività è partita a se ... perugiatoday.it Minaccia l'ex moglie e in casa nasconde hashish e marijuana: arrestato 42enne x.com Nasconde l'hashish negli slip, arrestato 22enne a PadovaUn uomo di 22 anni è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì 4 dicembre dalla polizia di Stato a Padova per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, cittadino del Burkina Faso, è ... ansa.it