Nasconde l' hashish nei vasi ornamentali di un locale denunciato

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalla polizia di Perugia per aver nascosto dell'hashish nei vasi ornamentali di un locale commerciale. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato la sostanza all’interno di alcuni vasi e, successivamente, hanno eseguito una perquisizione che ha portato al sequestro della droga. La denuncia è stata emessa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

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Nasconde l'hashish nei vasi ornamentali di un esercizio commerciale.La polizia di Perugia ha denunciato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività è partita a seguito di una segnalazione riguardante una presunta attività di spaccio all'interno dio un noto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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