Napoli-Conte tensione altissima! Cosa succede

A Napoli, la situazione legata alla panchina del club si fa sempre più complessa. Le trattative tra il presidente e l’allenatore sono in corso, con incontri che si susseguono senza un accordo definitivo. La posizione di Conte e le richieste del club continuano a essere al centro delle discussioni, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora, e la decisione finale resta ancora da definire.

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Il futuro della panchina del Napoli appare oggi più che mai come un intricato rebus diplomatico e strategico, sospeso tra la ferma volontà di Aurelio De Laurentiis e le ambizioni professionali di Antonio Conte. Nonostante il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League sia ormai a un passo, con un solo punto mancante per la certezza matematica, il clima che si respira attorno alla società azzurra non è di festa, ma di profonda riflessione. La partita decisiva non si giocherà infatti sul rettangolo verde, ma negli uffici romani del patron della Filmauro, dove la prossima settimana è previsto un vertice che si preannuncia tesissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Napoli-Conte, tensione altissima! Cosa succede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, le ultime sul futuro di Conte e Manna: cosa succederà Sullo stesso argomento Flotilla, succede proprio adesso! Tensione altissimaIl 29 aprile 2026 segna un momento di estrema tensione nel Mar Mediterraneo, dove la missione umanitaria nota come Freedom Flotilla 2 si trova al... Camera nel caos, protesta shock contro Conte: deputati si presentano così in aula. Tensione altissimaLa seduta della Camera dei deputati del 14 aprile 2026 è stata segnata da un clima di forte contrapposizione politica, culminato in una protesta... Milan, l’attacco non segna più: la corsa Champions si complica La corsa alla prossima Champions League entra nella fase decisiva. Con l’Inter già qualificata e il Napoli di Conte a un passo dal traguardo, restano due posti per quattro squadre in un finale di st x.com Romelu Lukaku ha lasciato di nuovo Napoli per tornare in Belgio e continuare il suo lavoro di recupero. Il Napoli andrà avanti senza di lui, sperando che arrivino offerte quest'estate dalla Turchia, dall'Arabia Saudita o da qualsiasi altra parte del mondo. : r/socc reddit Napoli, Conte difende il suo percorso: il tecnico non accetta processi su una stagione segnata dagli ostacoliPer il momento, il tecnico ha scelto il silenzio pubblico. Dopo la sfida contro la Lazio aveva lasciato intendere chiaramente la propria linea: evitare discussioni premature fino al termine della stag ... gonfialarete.com Conte insegue… Conte: i paralleli con l’annata dello scudetto danno speranza al NapoliIl Napoli a specchio: un passo ancora, una sola vittoria e poi, a parità di calendario, il rendimento della squadra che oggi insegue il secondo posto sarà identico a quello del gruppo che un anno fa ... corrieredellosport.it