Napoli c’è un grande assente a Pisa | tutti gli altri a disposizione di Conte

A pochi giorni dalla trasferta finale della stagione, il Napoli si prepara ad affrontare il Pisa, che è ormai retrocesso e non avrà più nulla da chiedere al campionato. La squadra partenopea si presenta con tutti i giocatori disponibili, fatta eccezione per un elemento che si registra come assente all’appello. La partita si giocherà in un contesto di campionato ormai concluso, con il Napoli che mira a concludere al meglio le ultime giornate.

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