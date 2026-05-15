Napoli c’è un grande assente a Pisa | tutti gli altri a disposizione di Conte

Da spazionapoli.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla trasferta finale della stagione, il Napoli si prepara ad affrontare il Pisa, che è ormai retrocesso e non avrà più nulla da chiedere al campionato. La squadra partenopea si presenta con tutti i giocatori disponibili, fatta eccezione per un elemento che si registra come assente all’appello. La partita si giocherà in un contesto di campionato ormai concluso, con il Napoli che mira a concludere al meglio le ultime giornate.

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Mancano pochi giorni all’ultima trasferta stagionale del Napoli, che andrà in casa del Pisa già retrocesso. Una partita che sulla carta non dovrebbe riservare sorprese, ma che Antonio Conte vuole affrontare con la massima serietà, perché i punti in palio pesano eccome nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il tecnico salentino, però deve fare i conti con un’assenza importante. Napoli, Politano salta Pisa per squalifica. L’unico assente certo per Conte sarà Politano: nessun problema fisico, è squalificato per un turno. Perderlo, anche solo per novanta minuti, non è mai banale per la formazione di Conte, che punta tanto sull’equilibrio tra i reparti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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