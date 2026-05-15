Napoli c’è già il jolly per la prossima stagione | Conte può puntare su un centrocampista già in rosa?

A Napoli, il tecnico può contare su un centrocampista già presente in squadra per la prossima stagione. Il giocatore, di proprietà del club, ha mostrato le sue qualità nell’ultimo campionato, contribuendo con cinque gol e un assist in 24 partite. La sua presenza in rosa rappresenta una possibilità per il tecnico di affidarsi a una risorsa interna, senza dover cercare alternative sul mercato. La sua continuità potrebbe diventare un elemento importante per il reparto centrale.

Coli Saco, di proprietà del Napoli, sta dimostrando tutte le sue potenzialità. Lo scorso anno il centrocampista ha collezionato un totale di 5 gol e un assist in 24 partite disputate, confermandosi come un pilastro. La sua crescita è stata evidente, tanto che è stato considerato una delle sorprese più brillanti della stagione di Serie C. Ora, alla Casertana, sta facendo un po’ fatica ma le sue qualità non sono in discussione. Lo scorso anno fu portato in ritiro da Antonio Conte ma alla fine si optò per la cessione in prestito. La sua stagione in Serie B non è stata sicuramente eccezionale ma Antonio Conte è pronto a valutarlo di nuovo durante il prossimo ritiro estivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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